إيران تترد على تقرير اغتيال قيادي بالقاعدة بطهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على تقارير اغتيال قيادي بتنظيم القاعدة بإيران، نافية ذلك ومؤكدة عدم وجود عناصر لهذا التنظيم على أراضيها.

جاء ذلك على لسان سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حيث قال في رد على سؤال حول هذه التقارير "نافيا بشدة مزاعم حول اغتيال قيادي في تنظيم القاعدة الارهابي بطهران، ونصح وسائل الاعلام الاميركية بعدم الوقوع في فخ سيناريوهات هوليوود التي يضعها المسؤولون الاميركيون والكيان الصهيوني".

وتابع قائلا: "جماعة القاعدة الإرهابية هي وليدة السياسات الخاطئة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.. بين الحين والآخر، تحاول واشنطن وتل أبيب تصوير إيران على أنها مرتبطة بهذه الجماعة وغيرها من الجماعات الارهابية في المنطقة من خلال بث الاكاذيب وتسريب معلومات كاذبة الى وسائل الإعلام من أجل التهرب من المسؤولية عن الأنشطة الإجرامية لهذه الجماعات الإرهابية".

وأضاف: "أميركا عملت في الماضي على كيل اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية حيث هذا النهج أصبح توجهًا دائما في الإدارة الأميركية الحالية، وحاول البيت الأبيض اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ خطته الخاصة بالتخويف من إيران (رهاب ايران) من خلال تكرار مثل هذه الاتهامات".