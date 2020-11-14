دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية تقريرا للرد على ما يتم تداوله من استدلالات على شرب السلطان العثماني محمد الفاتح للخمر عبر ما كتبه من أبيات شعرية.

وقالت الوكالة التركية في تقريرها: "لأن السلطان محمد بن مراد الثاني صاحب فتوحات عظيمة تحت راية الإسلام، فإن خصومه حاولوا النيل منه عن طريق تشويه صورة تدينه والتزامه بتعاليم الإسلام، ومن ذلك أنهم اتهموه بأنه سكّير يعاقر الخمر".

وأضاف التقرير: "كان سبيلهم ومستندهم إلى بث هذه التهمة هو أن أشعاره بها كلام عن الشراب والساقي، فقالوا إن محمد الفاتح كان يشرب الخمر.. وابتداءً، من المعلوم شرعا وعرفا وعقلا أن الأصل هو براءة الذمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس هناك أي مرجع تاريخي معتبر، سواء كان تركيا أو أجنبيا، يفيد بأن الفاتح كان يشرب الخمر، ولم يُعثر على أي كتابات بيزنطية في عهده تقول إنه كان سكيرا كما يُزعم".

وتابعت الأناضول: "أما عن التعبيرات التي تضمنها شعره عن الخمر والمرأة، فهي تستخدم ضمن قواعد الاستعارة والمجاز في أدب الديوان، ولها معان رمزية".

واستطردت الوكالة في تقريرها: "الفاتح، فقد نصت القوانين التي صدّق عليها على تجريم شرب الخمر والمعاقبة عليها، وكان ينكر على الشعراء التبذّل والمجون والدعارة، ويعاقب من يخرج عن الآداب بالسجن أو يطرده من بلاطه، فكيف يستسيغ لنفسه أن يشربها؟!.. وقد رد العديد من المؤرخين هذه الفرية، نظرًا لأن التدين كان من أظهر صفات السلطان الفاتح، وكان مؤدبيه ومعلميه من العلماء المحيطين به، ينكرون عليه في أقل من ذلك، ويوجهونه دائما إلى الالتزام بالشريعة، وكان يهابهم ويجلهم ويوقرهم، ولو كان يشرب الخمر لنقل إلينا عن إنكار هؤلاء العلماء عليه".