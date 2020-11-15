(CNN) -- في ليلة 7 أغسطس آب الماضي، سمع سكان حي للطبقة المتوسطة في شمال طهران إطلاق نار. هرع بعضهم إلى الخارج ليروا ما حدث.

مُسترخيًا في سيارة رينو بيضاء، كان رجلا في منتصف العمر وامرأة أصغر سنا. كلاهما مات. أطلقت عليهم أربع رصاصات على الأقل. وأصابت رصاصة أخرى سيارة عابرة. وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المهاجمين كانا على دراجة نارية.

وقال أحد شهود العيان لصحفي محلي: "قيل لنا إنه إطلاق نار. ذهبنا إلى مكان الحادث وشاهدنا مقتلهم بالرصاص. كان هناك اثنان منهم".

في غضون ساعات، أبلغت وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية عن مقتل أكاديمي لبناني يدعى حبيب داود على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية - وابنته مريم. ولم يرد أي تفسير لعمليات القتل ولم يبلغ عن اعتقالات.

وهناك استقرت القصة، إلى أن كان هناك موجة من النشاط على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الغامضة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) زعمت أن الضحايا ليسوا لبنانيين، بل من أهم الشخصيات في القاعدة - أبو محمد المصري - وابنته مريم، أرملة حمزة نجل أسامة بن لادن.

التقارير الأصلية عن داود الغامض بدت مشبوهة لأنه لم يكن هناك سجل لأكاديمي لبناني اسمه حبيب داود، ولا أي شخص لديه تهجئة مماثلة. كما لم يكن هناك تأبين له أو لابنته في لبنان. ولم يكن هناك شيء في وسائل الإعلام الموالية لحزب الله في لبنان للتحقق من هوية الضحايا.

في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، نشر حساب على موقع تويتر يُدعى "أنبا جاسم" - يُزعم أنه صحفي مستقل في الإمارات العربية المتحدة، رسالة تشير إلى مقتل المصري وابنته.

وقال "أنبا جاسم" إنه سأل قدامى الجهاديين في حروب أفغانستان، و"أكد لي ردهم أن القتلى هم أبو محمد المصري" وابنته البالغة من العمر 27 عامًا.

بعد أسبوعين، زعمت وكالة تدعى "شمشاد نيوز''، تصف نفسها بأنها محطة إخبارية إذاعية وتلفزيونية مقرها أفغانستان، أن المصري قُتل في طهران، لكن السلطات الإيرانية التزمت الصمت.

يوم الجمعة، قال مسؤول كبير في مكافحة الإرهاب لشبكة CNN إن "أبو محمد المصري ربما مات".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في البداية مقتل المصري وابنته، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم قالوا إن إسرائيل نفذت الهجوم.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على التقرير. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن واشنطن وتل أبيب "تنشران الأكاذيب" من أجل "تصوير إيران على أنها مرتبطة بهذه الجماعات الإرهابية".

وأضاف خطيب زاده أن "الإعلام يجب ألا يكون منبرا لنشر وبث الأكاذيب المختلقة المتعمدة للبيت الأبيض ضد إيران".

من هو أبو محمد المصري؟

مقتل المصري، واسمه الحقيقي عبد الله أحمد عبد الله، يحرم القاعدة من أحد أفضل مخططيها ونشطائها الأكثر خبرة. يُعتقد على نطاق واسع أنه مصري يبلغ من العمر 57 عامًا، كان العقل المدبر وراء الهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في 7 أغسطس آب 1998.

وكان المصري عضوا "شرعيا" في تنظيم القاعدة، بحسب الوثائق التي استعادها المحققون الأمريكيون من أفغانستان عام 2001.

إلى جانب آخرين في التسلسل الهرمي للقاعدة، انتقل المصري إلى طهران بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وطرد القاعدة من أفغانستان وقضى سنوات عديدة في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.

وفي 2005 أو قرابة هذا العام، تزوجت ابنته ميريام من حمزة بن لادن (وكلاهما كانا مراهقان في ذلك الوقت) في مجمع طهران، حيث تم اعتقال كتيبة القاعدة. تم العثور على لقطات للحدث في وقت لاحق في مجمع أبوت آباد حيث قتل أسامة بن لادن بعد ست سنوات على يد القوات الأمريكية وأطلقته وكالة المخابرات المركزية في عام 2017.

وبحسب علي صوفان، المحقق السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي في تنظيم القاعدة والخبير بشأنه، فإن المصري رفض عرضًا إيرانيًا يقضي بإعادته إلى مصر. وفي عام 2015، أُطلق سراحه من الحجز في إطار صفقة أبرمتها إيران مقابل إطلاق سراح دبلوماسي إيراني اختطفه تنظيم القاعدة في اليمن.

من الواضح أن الولايات المتحدة اعتبرت المصري تهديدًا خطيرًا ومستمرًا، حيث ضاعفت المكافأة للحصول على معلومات عنه وعن زعيم آخر في القاعدة - سيف العدل - من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار في 2018.

واعتبر بعض المحللين المصري خليفة محتملا لزعيم القاعدة أيمن الظواهري. وذكرت شبكة CNN العام الماضي أن الظواهري في حالة صحية سيئة.

وكتب صوفان في مجلة سينتنيل التابعة لمركز مكافحة الإرهاب العام الماضي: "طوال فترة وجوده، وكلما تطورت القاعدة، كان أبو محمد المصري في طليعة التغيير".

وقال صوفان لشبكة CNN يوم السبت: "لقد فقدت القاعدة أحد الآباء المؤسسين لها ومخطط عملياتها الأكثر خبرة وقدرة".