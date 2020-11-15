وزير الشؤون الإسلامية السعودي يغرد عن صحيح البخاري وسط ضجة تركي الحمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الضجة التي أثارها الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد برأيه في صحيح البخاري، نشر وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية عبداللطيف آل الشيخ تغريدة عن صحيحي البخاري ومسلم، دون أن يذكر صراحة الحمد أو ما قاله.

وكتب عبداللطيف آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح مسلم: (اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول)، رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه".

قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح مسلم : (إتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول )رحمهما الله وجزاهما عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه.

وتعرض الحمد لموجة انتقادات بعد تغريدته، الجمعة الماضية، إذ رأى أن صحيح البخاري "يتناقض" مع القرآن، قائلا: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".

وعلق الشاعر السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة الحمد بقوله: "يا دكتور سلمك الله قولك أن صحيح البخاري يتناقض تماما مع القرآن رأي شديد التطرف، فجل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث"، وأضاف: "لو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم".

ورد الحمد عليه قائلا: "أخي عبدالرحمن، ولن أقول سمو الأمير فناقشنا ثقافي، طبت وطاب زمانك". وأضاف: "قبل البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن تيمية وغيرهم، كان أهلنا يصلون ويصومون ويمارسون عباداتهم دون الحاجة لهم".

وتابع تركي الحمد بالقول: "الإسلام دين عظيم، وعظمته تكمن في بساطته، ولم يتشوه إلا بعد دخول المذاهب، ولنتذكر أن تفاحة فاسدة تفسد كل الصندوق".