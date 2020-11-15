دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط موجة انتقادات لتغريدته عن أن صحيح البخاري "يتناقض" مع القرآن، رأى الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد أن الإسلام "لم يتشوه إلا بعد دخول المذاهب"، على حد تعبيره.

وكان الحمد قد أثار جدلا بعد تغريدته، الجمعة الماضية، والتي قال فيها: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".

وعلق الشاعر السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة الحمد بقوله: "يا دكتور سلمك الله قولك أن صحيح البخاري يتناقض تماما مع القرآن رأي شديد التطرف، فجل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث"، وأضاف: "لو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم".

ورد الحمد عليه قائلا: "أخي عبدالرحمن، ولن أقول سمو الأمير فناقشنا ثقافي، طبت وطاب زمانك". وأضاف: "قبل البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن تيمية وغيرهم، كان أهلنا يصلون ويصومون ويمارسون عباداتهم دون الحاجة لهم".

وتابع تركي الحمد بالقول: "الإسلام دين عظيم، وعظمته تكمن في بساطته، ولم يتشوه إلا بعد دخول المذاهب، ولنتذكر أن تفاحة فاسدة تفسد كل الصندوق".

أخي عبدالرحمن،ولن أقول سمو الأمير فناقشنا ثقافي،طبت وطاب زمانك.قبل البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن تيمية وغيرهم،كان أهلنا يصلون ويصومون ويمارسون عباداتهم دون الحاجة لهم.الإسلام دين عظيم،وعظمته تكمن في بساطته،ولم يتشوه إلا بعد دخول المذاهب،ولنتذكر أن تفاحة فاسدة تفسد كل الصندوق.. https://t.co/WetHPr6wSY

كما علق الحمد على انتقادات من محمد المختار الشنقيطي، أستاذ العلوم السياسية الموريتاني بجامعة حمد بن خليفة في قطر، قائلا: "أخي الكريم، حين تنتقد ولي نعمتك في قطر بكلمة، أو الأوضاع في موريتانيا بنصف كلمة، حينها أستطع الرد عليك".