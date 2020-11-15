دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حلّ نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج "شربل يستقبل"، الذي يقدمه الإعلامي شربل راجي على CNN بالعربية.

تحدث ساويرس عن مقومات النجاح في عالم المال والأعمال والظروف التي ساعدته على تحقيق ما وصل إليه، متطرقاً إلى تركيزه على الاستثمار بالذهب وتوجهه إلى أفريقيا في السنوات الأخيرة.

وخلال حديثه عن ثورات الربيع العربي، وما حصل في مصر تحديداً، قال رجل الأعمال المصري إن حسني مبارك كان رجلاً طيباً وحصل استقرار بعهده لكنه "قعد 30 سنة" على حد تعبيره. وأضاف أن بعض الأمور التي حدثت في نهاية عهد مبارك، مثل محاولة التوريث والتضييق على الحريات، دفعته كي يقف مع الثورة.

وفي تعليقه على قيام بعض البلاد العربية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، قال ساويرس إنه يلتمس العذر لها، لكنه أضاف: "أنا شخصياً لن أطبّع." من ناحية أخرى، هاجم قطر وتركيا بشدة قائلاً إن أردوغان حاول يعمل "كأنه حامي الإسلام" بعد قضية الرسوم الكاريكاتورية.

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