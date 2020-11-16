دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة استسقاء، في جميع أنحاء المملكة، الخميس المقبل.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، الاثنين، إنه " تأسياً بسنة نبينا محمد" دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء، داعيًا "الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله".

وعادة ما يؤدي المسلمون صلاة الاستسقاء عندما يجف المطر وتنخفض كميات المياه.

وسبق أن أمر العاهل السعودي بأداء صلاة الاستسقاء مرتين على الأقل خلال العام الجاري، الأولى كانت في مطلع يناير كانون الثاني، والأخرى في مايو أيار، وشارك فيه طلاب المدارس بالمملكة.

وشهدت دول خليجية، بينها قطر والكويت، صلاة استسقاء في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 2020.