دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت وزارة الخارجية العمانية، الإثنين، العزاء إلى سوريا في وفاة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، مشيدة بإسهاماته الدبلوماسية إقليميا ودوليا.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها على تويتر، إنها "تعرب عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في سوريا في وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم"، مضيفة: "كان له إسهاماته البارزة في العمل الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتوفي وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية والمغتربين، فجر الإثنين.

وتولى المعلم منصب وزير الخارجية منذ 11 فبراير/ شباط عام 2006، وظل المعلم في منصبه رغم تعاقب الحكومات المختلفة في سوريا خلال الـ14 عاما الماضية.ويعد المعلم أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة في ظل الأزمة السورية التي بدأت عام 2011.