الإفتاء السعودية: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، تسجيلا صوتيا للمفتي العام عبدالعزيز آل الشيخ، يرد فيه على سؤال حول دعوات الانضمام لجماعات متطرفة.

ونسبت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، للمفتي قوله إن "جماعة الإخوان، لا تمت للإسلام بصلة وضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر".

وفي التسجيل الصوتي الذي لم تحدد الرئاسة العامة للإفتاء تاريخه، كان أحد الأشخاص يسأل المفتي قائلا: "هناك اليوم من يدعو شباب المسلمين إلى سلوك المناهج الوافدة والمناهج الحزبية وجعلهم في أحزاب وجماعات ويقول إن هذا هو الطريق الصحيح بالانضمام إلى جبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين".

ورد المفتي قائلا إن "جميع الفرق في هذا اليوم كلها ضلال، إذا نظرت نظرة فاحصة لوجدت أنها لا تمت للإسلام بصلة وأنهم من تقمصوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم، وخداع الناس، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض"، وأضاف: "هذه كلها مناهج باطلة ولا خير فيها، ومن يدعو شبابنا لهذه الفئة الضالة فقد أخطأ وضل سواء السبيل".

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء (جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة و ضالة، استباحوا الدماء ، انتهكوا الأعراض ، نهبوا الأموال ، أفسدوا في الأمر.) https://t.co/9sGLG6xRcy

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية التي يرأسها أيضا المفتي عبدالعزيز آل الشيخ قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب"، محذرة من الانتماء إليها او التعاطف معها.