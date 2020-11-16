دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حوار عبر تويتر مع الإعلامي السعودي بتال القوس، كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تفاصيل حالته الصحية، وتحدث عن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تطرق للرياضة والفن وتأثير صوت المطربة المصرية آمال ماهر والمطرب السعودي محمد عبده عليه.

وبدأ الحوار، فجر الإثنين، عبر تويتر، باقتراح من القوس على تركي آل الشيخ بإجراء "حوار تويتري قصير للسهرانين"، وهو ما رحب به رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي يتواجد في أحد فنادق نيويورك بعد مغادرة المستشفى حيث كان يخضع للعلاج.

وقال تركي آل الشيخ إنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وأضاف أنه خضع منذ 10 أيام لعملية جراحية، وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، مؤكدا أنه يواجه أيضا "صعوبة في النوم". وتابع بالقول: دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي"، مشيرا إلى أنه ينتظر إذن الأطباء لركوب الطائرة والعودة إلى الرياض.

وحول علاقته بالأمير محمد بن سلمان، قال تركي آل الشيخ إن ولي العهد "شخصية استثنائية تعلمت منه الكثير وفتح فكري لأشياء كثيرة وعلمني وزرع في نفسي حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرة المظلوم".

وأضاف: "أنا صرت معالي وعمري 32 سنة ولم أكن من الأسرة الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان"، وتابع بالقول: "علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصا: تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده، وهذا ما أفعله منذ أكثر من 10 سنوات".

وبسؤاله عن الفن و"أفضل صوت يطربه"، قال تركي آل الشيخ: "أنا في الوقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من رجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر"، وأضاف: "كل الأصوات أحبها... أحب روح وطيبة أحلام وأحب رجولة رابح وأحب وفاء ماجد المهندس وأحب اخوة راشد وأحب جلسة أصيل وأحب احتراف عبدالمجيد، لكن اللي يخليني في الغناء أقول اه في الرجال محمد عبده وفي النساء آمال ماهر... أصوات من كوكب ثاني"، على حد تعبيره.

كما تطرق الحوار إلى الرياضة، وقال تركي آل الشيخ إنه قرر ألا يتدخل في أي شيء في الرياضة السعودية، وأضاف أن كرة القدم في السعودية "زعلت جمهور مني وأنا لا أريد أن يزعل أحد وخسرت أصدقاء بسبب التعصب الكروي ورأيت أن البعد أسلم".

وتابع بالقول: "حبي للهلال لن يتوقف... اللي بيصدق يصدق واللي مو مصدق هو حر، أنا هلالي في السعودية وأهلي مصري في مصر وألميريا في إسبانيا ومانشستر يونايتد في إنجلترا وروما في إيطاليا".