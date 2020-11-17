دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، العزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واشتهر اسم محمد سعود بعد زيارته إلى إسرائيل العام الماضي ودعواته إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وذلك قبل شهور من قرار الإمارات والبحرين والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود، أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته، رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته".

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود. أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحمه الله والدك وأسكنه فسيح جناته. https://t.co/m6U6IXALai

وكان نتنياهو قد ذكر في تغريدة أخرى في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن محمد سعود ووالده أُصيبا بفيروس كورونا، قائلا: " إلى صديقي محمد سعود من السعودية، تأسفت كثيرا عند سماع خبر إصابتك وإصابة والدك بمرض كورونا. اسأل الله أن يشفيكما شفاء تاما وعاجلا".