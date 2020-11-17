كيف يؤثر تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية على بايدن؟ مسؤولان يوضحان لـCNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤولان أمريكيان لـCNN أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يدفع صوب تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كمنظمة إرهابية.

وأوضح المسؤولان أن محاولات بومبيو تواجه رفضا من قبل مسؤولين في الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة، لافتين إلى أنه الوزير الأمريكي قد ينجح في مساعيه قبل انتهاء مهامه كالدبلوماسي الأول بالبلاد في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف المسؤولان أن نجاح بومبيو في ضم جماعة الحوثي لقائمة الإرهاب من شأنه وضع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في ظروف أشبه بصندوق مغلق لا تقدر منه تطوير سياستها الخاصة حول اليمن، لافتين إلى أن سحب وإخراج جماعة من قائمة الإرهاب ليس بالأمر السهل.

ولفت المسؤولان على أن المملكة العربية السعودية والإمارات حثتا بومبيو للقيام بهذه الخطوة، في حين ينتظر وصول الوزير الأمريكي لزيارة هاتين الدولتين الأسبوع الجاري.

ويذكر أن فورين بوليسي كانت أول من نشرت تقريرا حول خطط إدراج جماعة الحوثي بقائمة المنظمات الإرهابية.