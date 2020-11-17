دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أن لديها القوة العسكرية للتصدي والرد على "أي مغامرة متهورة من أي معتد"، مهددة بأن أي تحرك أمريكي ضدها سيُقابل بـ"رد ساحق"، بعد أنباء عن أن الرئيس الأمريكي قد يوجه ضربة عسكرية لإيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقرير لها أن ترامب سأل كبار مستشاريه، الخميس الماضي، عن الخيارات المتاحة لشن هجوم على موقع إيران النووي الرئيسي، لكن مستشاريه أقنعوه بعدم القيام بأي ضربة عسكرية، محذرين أن هجوم مثل هذا قد يتصاعد بسهولة إلى مواجهة كاملة في أيامه الأخيرة كرئيس.

وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي، إن إيران "تمتلك القدرة في استخدام القوة العسكرية من أجل التصدي أو الرد على أي مغامرة متهورة ومن جانب أي معتد كان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "أي تحرك أمريكي ضد إيران سيُقابل قطعا برد ساحق". وأضاف أن "المجتمع الدولي بما فيها المحاكم الدولية، دانت سياسات النظام الأمريكي نظرا للأضرار التي تسبب فيها نتيجة الحظر الذي يفرضه على إيران"، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.