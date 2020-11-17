توكل كرمان تحذف تغريدتها عن فتوى عبدالعزيز بن باز مفتي السعودية الراحل.. وتهاجمه مجددا

الشرق الأوسط
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توكل كرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الثلاثاء، تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، الإثنين، وهاجمت فيها مفتي المملكة العربية السعودية الراحل عبدالعزيز بن باز وفتوى "الأرض لا تدور".

وقالت كرمان إنه قررت حذفت تغريدتها "نزولا عند رغبة" محمد المختار الشنقيطي، أستاذ العلوم السياسية الموريتاني بجامعة حمد بن خليفة في قطر، مؤكدة أنه "تكن لها احتراما كبيرا"، لكنها اتهمت بن باز مجددا بـ"الضلال" في تغريدتها التي أعلنت فيها عن حذف التغريدة الأولى.

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وكان الشنقيطي قد علق على التغريدة الأولى، قائلا: "أختي توكل! هذا تحامل واتهام في الدين لا يليق بك. الشيخ بن باز كان رجل علم على خير كثير، رغم كل الظروف والصعاب الشخصية والسياسية المحيطة به، وكان له إسهام عظيم في نصرة المسلمين وفي الإحياء الإسلامي المعاصر. وهو ليس متخصصا في الفيزياء الفلكية، وله أن يخطئ فيها دون أن يُتهم في دينه".

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بينما تصدر هاشتاغ "#طعن_الاخوان_في_بن_باز" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، مع تغريدات تدافع عن المفتي الراحل وتهاجم جماعة الإخوان المسلمين وتوكل كرمان، وفيما يلي بعض التعليقات:

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