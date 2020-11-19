دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استمر الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة كتاب صحيح البخاري الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد ويعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث عند عموم أهل السنة".

@lodes98 فلما يقول شخص أن البخاري أخل بشرطه للحديث الصحيح في ذاك الحديث المعين فالمسألة علمية وقد ناقشه فيها كبار الأئمة في بعض الأحاديث ، ولكن حين يقول شخص : الرسوم المسيئة هي بسبب البخاري الذي يتعارض مع القرآن ، أي مسالة علمية يمكن مناقشتها ؟

الباحث في الجماعات والاتجاهات الفكرية، بدر العامر نشر تغريدة قال فيها: "فلما يقول شخص أن البخاري أخل بشرطه للحديث الصحيح في ذاك الحديث المعين فالمسألة علمية وقد ناقشه فيها كبار الأئمة في بعض الأحاديث، ولكن حين يقول شخص: الرسوم المسيئة هي بسبب البخاري الذي يتعارض مع القرآن، أي مسالة علمية يمكن مناقشتها؟"

وتابع قائلا: "النقاش العلمي لابد أن يرتكز على مسائل علمية، فحين مثلاً ينتقد مسائل تفصيلية عن منهج البخاري يناقش علمياً لتجلية الأمر، وهذا بعد تخصصي لا يتقنه من لم يتخصص فيه، ولكن الحاصل أن منطلقات الناقد نفسية لا علمية وتحيزية لا موضوعية، فكيف يمكن مناقشة الفكرة والأمر هكذا؟"

التضعيف بغرابة الحديث -وهو الذي نتحدث عنه هنا- هو التضعيف بالعلة القادحة.. وهذا النوع من التضعيف لا يطال أحد بعينه من رجال السند لأننا لا نعلم من الذي نسي أو وهم وبالتالي فلا مكان لما تفضلتم به وأنا مع النقد العلمي لأي رواية -حتى في البخاري- بشرط أن يكون النقد على قواعد العلم https://t.co/ELg67m3iVi

وقال المحامي نايف آل منسي بتغريدة: "التضعيف بغرابة الحديث -وهو الذي نتحدث عنه هنا- هو التضعيف بالعلة القادحة.. وهذا النوع من التضعيف لا يطال أحد بعينه من رجال السند لأننا لا نعلم من الذي نسي أو وهم.. وبالتالي فلا مكان لما تفضلتم به.. وأنا مع النقد العلمي لأي رواية -حتى في البخاري- بشرط أن يكون النقد على قواعد العلم".

صحيح البخاري ليس من كلام الإمام البخاري كما يتوهم بعض الناس بل هو جمع لما صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينتقده جملة فإنما ينتقد كلام النبي صلى الله عليه و سلم فالبخاري ناقل ثقة قد أجمع كل العارفين به على ثقته ولم يطعن في صدقه وحفظه أي أحد. ✍️ الشيخ محمد الحسن الددو https://t.co/6HXcJ4fsyE

من جهته قال محمد الددو، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "صحيح البخاري ليس من كلام الإمام البخاري كما يتوهم بعض الناس بل هو جمع لما صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينتقده جملة فإنما ينتقد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري ناقل ثقة قد أجمع كل العارفين به على ثقته ولم يطعن في صدقه وحفظه أي أحد.. الشيخ محمد الحسن الددو".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه القضية:

أقوال العلماء الأعلام في الإمام البخاري رحمه الله : https://t.co/VlOgSMq0R5