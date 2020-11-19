دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء المغربية بالعثور على جثة القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة (شمال المملكة)، الخميس، في مقر إقامته بالقنصلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إنه عُثر على جثة القنصل الفرنسي في طنجة، دوني فرنسوا (55 عامًا).

وأضاف المصدر أن موظفي الإقامة القنصلية عثروا صباح الخميس على الجثة بمقر القنصلية العامة لفرنسا بطنجة.

وذكر المصدر إلى أن تحقيقا جاريًا لتسليط الضوء على ملابسات الوفاة.

وأشارت وكالة الأنباء المغربية إلى أن دوني فرانسوا قد باشر مهامه كقنصل عام لفرنسا في أكتوبر تشرين الماضي.

من جانبها، غردت السفارة الفرنسية بالمغرب قنصل طنجة، قائلة إنها تشاطر عائلته وأقربائه وأصدقائه أحزانهم.

ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا ، القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19نونبر. يشاطر جميع العاملين في السفارة الفرنسية عائلته وأقربائه وأصدقائه أحزانهم ويتقدمون لهم بأحر التعازي. تشكر السفارة جميع من عبروا عن تضامنهم. https://t.co/lfP3emS0zY

في حين ذكرت مواقع إخبارية مغربية، نقلا عن مصادر أمنية، أن القنصل أقدم على الانتحار.