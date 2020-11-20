دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية حدوث انفجار "محدود" في خط غاز في محافظة شمال سيناء، مساء الخميس، فيما تبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجوم.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العميد تامر الرفاعي، في بيان قصير، إن انفجارًا محدودًا وقع "بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كيلومترات دون وقوع أي إصابات أو خسائر، وجاري التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث".

من جانبه، أوضح محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، أنه تم السيطرة على النيران الناجمة عن انفجار خط الغاز في منطقة غرب العريش، الذي قال إنه مُغذي للمدينة، بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.

وقال محافظ شمال سيناء، في بيان له، أن الانفجار لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية في المساعيد، ومساكن المواطنين بمدينة العريش، إضافة إلى المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن خسائر وتلفيات "بسيطة" نتجت عن الانفجار، وأنه لا توجد خسائر بشرية.

بينما ذكرت ما تسمى بـ"ولاية سيناء"، التابعة لتنظيم داعش، في بيان، أنها فجرت خط غاز رابط بين مصر وإسرائيل بـ"عبوات ناسفة"، دون أن تقدم أدلة تدعم مزاعمها.