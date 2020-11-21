دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عَلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صورة الفنان المصري محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدم.

وكتب أدرعي، في حسابه عبر تويتر، السبت: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي!!"

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! https://t.co/M7r60l7k8E

وكان المغرد الإماراتي حمد المزرعي أول من نشر هذه الصورة التي جمعت ثلاثتهم، وقال إنها تضم "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وحذف المزروعي الصورة بعدما أثارت تفاعلا كبيرا عبر موقع تويتر.

بينما أعاد حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر الصورة مع تعليق يقول: "الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي".

وعومير آدم أحد أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل. وولد عومير آدم في أمريكا، وانتقل مع أسرته إلى إسرائيل في سن الثالثة من العمر. ويُعرف عومير بأنه ينتمي إلى تيار الموسيقى اليهودية الشرقية.

وسبق أن أحيا عومير آدم حفلات موسيقية في الإمارات، حسب تقارير للصحف الإسرائيلية.

ورسميًا، لدى مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيعهما اتفاق كامب ديفيد للسلام، المُوقع بعد سنوات من حرب أكتوبر تشرين الأول 1973.

وفي منتصف سبتمبر أيلول الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، بموجب ما عُرف بـ"اتفاقات إبراهيم".