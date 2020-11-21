دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السودان عدم مشاركته في الجلسة الافتراضية للمفاوضات الوزارية حول سد النهضة الإثيوبي، التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم السبت.

وقال بيان لوزارة الري والموارد المائية، السبت، إن قرار السودان يأتي متسقا مع مواقفه السابقة الداعية إلى إشراك خبراء أفارقة "كميسرين للمفاوضات" بين مصر وإثيوبيا، إضافة إلى بلاده.

وحسب البيان، أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، في رسالة بعث بها إلى نظيره الإثيوبي سليشي بيكلي سليشي، على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

وأضاف وزير الري السوداني أن "الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية".

وأكد ياسر عباس، في رسالته، تمسك بلاده بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومُرضي للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".

وفي 15 يوليو تموز الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، في وقت لا تزال المفاوضات مُتعثرة.

وتسعى مصر والسودان إلى توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا بشأن السد، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.

وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل على 18.5 مليار متر مكعب.