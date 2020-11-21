دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فر مجموعة من السجناء من سجن بعبدا في لبنان، السبت بعد أن كسروا أبواب الزنازين، إلى أماكن مجهولة، وأسفرت عملية مطاردتهم عن مقتل عدد منهم، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من السجناء أقدموا على كسر أبواب الزنزانات والهروب إلى جهات مجهولة السبت، في سجن بعبدا.

وكشفت الوكالة أن عددا من الفارين قُتل إثر اصطدام سيارة كانت تقلهم بشجرة أثناء مطاردتهم من جانب القوى الأمنية التي فرضت طوقا في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن القوى الأمنية فرضت طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، وكشفت أن شعبة المعلومات نجحت بإلقاء القبض على عدد من الفارين.

وقالت الوكالة إن المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، توجهت على وجه السرعة إلى مكتبها للمباشرة بالتحقيقات المتعلقة بالحادثة.