دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "لا يجوز" العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد إعلان إيران عن استعدادها لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق في عهد جو بايدن بعد انسحاب دونالد ترامب منها.

وقال نتنياهو خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل دافيد بن غوريون: "لا يجوز العودة إلى الاتفاقية النووية السابقة مع إيران. ويجب الاستمرار في انتهاج سياسة غير قابلة للمساومة من أجل التأكد من أن إيران لن تطور أسلحة نووية".

وأضاف نتنياهو: "بفضل وقوفنا الحازم ضد البرنامج النووي الإيراني وبفضل رفضنا للاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران، غيرت دول عربية كثيرة بشكل جوهري موقفها من إسرائيل"، وفقا لما جاء على صفحته الرسمية في "فيسبوك".