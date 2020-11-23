بعد إعلان الحوثي.. مصدر بأرامكو لـCNN: المنشأة في جدة استهدفت ولم تضرب

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، عن إطلاقها صاروخين "ضربا وأحدثا عطلا" بمحطة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة.

وفي الوقت الذي لا يوجد فيه تأكيد رسمي من قبل السلطات السعودية، قال مصدر في شركة أرامكو لـCNN إن "المنشأة" في جدة "تم استهدافها ولم تضرب"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه "لا يوجد تأثير أو جرحى مما يعلمه حتى الآن".

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي على لسان المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، قوله إن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 يعلن عنه للمرة الأولى".

وأضاف سريع قائلا وفقا لما نقلته قناة المسيرة أن "صاروخ قدس 2 وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يجر الإعلان عنها".