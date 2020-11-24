دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب الفنان المصري، محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بإيقافه بعد الضجة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة للفنان مع المطرب الإسرائيلي، عومير آدام.

رد محمد رمضان جاء في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك ناشرا صورة له بالزي العسكري كاتبا: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير.."

وتابع رمضان: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه؟!"

وأضاف: "أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي".