بعد تفتيش سفينة تركية متجهة إلى ليبيا.. أنقرة توجه رسالة لألمانيا

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – طالبت وزارة الدفاع التركية ألمانيا بالالتزام بالقانون الدولي، الثلاثاء، وذلك إثر تفتيش القوات الألمانية سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا.

وقالت الدفاع التركية تعقيبا على الحادثة: "نتظر من جميع الأطراف وخاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري والأعراف السائدة"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأضافت الوزارة: "مستعدون للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وزيادة التعاون والتنسيق لمنع تكرار مثل هذه الأحداث".

وذكرت الدفاع التركية في إطار تعقيبها على الحادثة: "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية صعدت إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها"، حسب تعبيرها.

وكانت قد فتشت فرقاطة ألمانية سفينة قالت الأناضول إنها "تجارية" كانت متجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا، الأحد، ضمن عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مارس/أذار الماضي لمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن أنقرة تدعم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عسكريا ولوجستيا في معركته ضد قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر.