دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وُصفت بـ"المرعبة" للطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية، إذ ظهرت غيوم سوداء داكنة جدا، ما أثار موجة من ردود الفعل.

ونشرت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للقناة الأولى الرسمية المصرية، الصورة وعلقت عليها بالقول: "كانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ:اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ رواه مسلم".

من جانبه، علق أحد المغردين على الصورة بالقول: "طريق إسكندرية الصحراوي مدى على نهاية العالم".

طريق إسكندرية الصحراوي مدى على نهاية العالم 🤦‍♂️😂😂🤷‍♂️🤡🃏 https://t.co/lnLoqP7Eom

وكتب مغرد آخر عبر صفحته على موقع تويتر قائلا: " تجهيز طريق اسكندرية الصحراوي لاستقبال لورد فولدمورت"، حسب تعبيره.

تجهيز طريق اسكندرية الصحراوي لاستقبال لورد فولدمورت https://t.co/f59zzibdRt

وقال مغرد آخر تعليقا على الصورة المتداولة بشكل واسع: "وده طريق اسكندريه الصحراوي ولا الطريق لجوثاام"، على حد قوله.

و ده طريق اسكندريه الصحراوي ولا الطريق لجوثاام . https://t.co/eZQWbI6XLQ

وكانت قد حذرت الحكومة المصرية من هطول أمطار غزيرة بالإضافة إلى رياح قوية على مناطق متفرقة من البلاد.