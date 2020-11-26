سيناتور أمريكي يدعو إدارة بايدن إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، الخميس، إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى "إعادة ضبط" العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وذلك تعليقا على نبأ إحالة الناشطة السعودية لجين الهذلول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالمملكة.

وقال ميرفي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية يعتبر الآن إرهابا"، مضيفا: "يجب على إدارة بايدن إعادة ضبط علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. لا يمكن لأمريكا أن تكون صوتًا ذا مصداقية في حقوق الإنسان إذا واصلنا النظر في الاتجاه الآخر".

Advocating for women’s rights in Saudi Arabia is now considered terrorism. The Biden Administration must reset our relationship with Saudi Arabia. America cannot be a credible human rights voice if we keep looking the other way. https://t.co/XqD90YgP94

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة قضايا الإرهاب. وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية إن "النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة"، كما أعرب عن الانزعاج من مزاعم الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في محاكمتيهما.

وكانت علياء الهذلول، شقيقة لجين، قد أعلنت عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، إنه "بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض هذا اليوم قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة الإرهاب".

وأضافت: "كانت الحالة الصحية المتدهورة للجين جدًا صادمة ومخيفة، توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر. بعدها تم استخدام أسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا أن يقودها ذلك للجنون. مملكة الرحمة والإنسانية".