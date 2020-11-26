دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني، حسن روحاني اتصالا هاتفيا، الأربعاء، لبحث أواصر العلاقات المتنامية والقائمة على أسس الصداقة بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال روحاني لأمير قطر إن "ما يثير استغرابنا قناعة بعض الجيران بأن أمنهم يتحقق تحت ظل الكيان الصهيوني المجرم الذي يكن العداء للمنطقة والدول الاسلامية جميعا.. نحن في دول المنطقة بصفتنا اشقاء وجيران قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا، واقطع باليقين ان الاشهر القادمة ستشهد بفضل التعاون المشترك تحسنا في الظروف على صعيد العلاقات بين دول المنطقة".

أعرب روحاني عن "أمله بان تؤدي التطورات الدولية الاخيرة إلى إعادة النظر في السياسات العدائية التي ينتهجها عدد من بلدان المنطقة، وبما يسهم في تعزيز فرص الحوار والتوصل الى اتفاقات إقليمية"، مؤكدا على "ضرورة توسيع وتعميق الاواصر بين طهران والدوحة، بما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة الإيرانية: "ردا على دعوة الامير القطري الرسمية لزيارة الدوحة، تطلع روحاني إلى اجراء هذه الزيارة في الفرصة المناسبة"، قائلا إن "التسريع في وتيرة الاتفاقات الثنائية يخدم مصالح الشعبين الايراني والقطري والمنطقة جمعاء".

ووفقا للوكالة الإيرانية "أكد الشيخ تميم للرئيس روحاني، بان الجميع منزعج من الاجراءات غير المسؤولة التي تصدر عن عدد من بلدان المنطقة؛ متطلعا الى عودة الحوار بين إيران ودول الخليج الفارسي في ضوء التطورات الدولية الأخيرة".

وأضافت الوكالة أن أمير قطر "اعتبر العلاقات بين إيران وقطر استراتيجية ومتنامية؛ وأن تنفيذ الاتفاقات الثنائية تخدم مصالح شعبي البلدين؛ وأن قطر تبذل قصارى جهدها في هذا الخصوص"، مشيرا إلى "القضايا الراهنة داخل المنطقة، وأنه يؤمن بضرورة توسيع التعاون بين ايران ودول منطقة الخليج الفارسي اكثر فاكثر، وان تكون ايران طرفا للحوار في اي اتفاق يهدف الى تامين المنطقة".