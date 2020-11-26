السودان: وفاة الصادق المهدي في الإمارات صباح الخميس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توفي الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني، صباح الخميس، في الإمارات وفقا لبيان صادر عن الحزب نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال الحزب في بيانه: "انتقل الى الرفيق الأعلى الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار، اننا إذا ننعاه فإننا نعي رجلا من أهل السودان الأوفياء الذين قدموا وما استبقوا شيئا من أجل خدمة الإنسانية جمعاء".

وأضاف البيان: "نعزي أنفسنا والشعب السوداني في وفاته ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته فيما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".

ولم يحدد بيان حزب الأمة السوداني مكان أو زمان الصلاة على المهدي أو الدفن، لافتا إلى أن ذلك سيحدد لاحقا.