دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالمملكة العربية السعودية.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، عبر حسابه على تويتر: "نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية". وأضاف أن "النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة"، كما أعرب عن الانزعاج من مزاعم الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في محاكمتيهما.

وكانت علياء الهذلول، شقيقة لجين، قد قالت عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، إنه "بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض هذا اليوم قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة الإرهاب".

وأضافت: "كانت الحالة الصحية المتدهورة للجين جدًا صادمة ومخيفة، توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر. بعدها تم استخدام أسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا أن يقودها ذلك للجنون. مملكة الرحمة والإنسانية".