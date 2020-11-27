اغتيال عالم نووي إيراني بارز خارج طهران.. كل ما قد تود أن تعرفه حتى اللحظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم العميد حسین دهقان، المستشار العسكري لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، خارج العاصمة طهران، الجمعة.

وقال دهقان، عبر حسابه في "تويتر": "في آخر أيام الحياة السياسية لحليفهم (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يسعى الصهاينة إلى تصعيد الضغط على إيران بهدف نشوب حرب واسعة النطاق".

وأضاف دهقان أن رد إيران سيكون "كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون على ما فعلوه".

إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعُون صهیونیست‌ها در واپسین روزهای عمر سیاسی متحد قماربازشان در پی تشدید و افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک جنگ تمام‌عیار هستند. شب دراز است و قلندر بیدار! همچون صاعقه بر سر قاتلان این شهید مظلوم فرود خواهیم آمد و از کرده خود پشیمان‌شان می‌کنیم!

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر اليوم الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أُصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى"، فيما فشلت "جهود الفريق الطبي في إحيائه".

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية أن "عناصر عميلة اغتالت زاده"، في منطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند في نطاق محافظة طهران.

وأشارت القناة إلى أن "زاده" يعتبر من أكثر العلماء نفوذًا في مجال الأبحاث العلمية في يران.

وأُدرج "زاده" على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، في مارس أذار 2007.