اغتيال عالم نووي إيراني بارز خارج طهران.. كل ما قد تود أن تعرفه حتى اللحظة

(CNN)-- تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قبل عامين من مقتله، الجمعة، لدى كشفه النقاب عن مستندات أرشيفية، ووصفه حينها بأنه رئيس مشروع نووي سري لإيران.

في أبريل نيسان 2018، ذكر نتنياهو اسم فخري زاده عندما كشف النقاب عن أرشيف نووي، قال إن عملاء الموساد قد أخذوه من طهران.

وقتها، نعت نتنياهو زاده بـ"رئيس مشروع نووي سري يسمى مشروع عمد". وقال نتنياهو للصحفيين "تذكروا هذا الاسم، فخري زاده".

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وفي وقت سابق الجمعة، وجه مسؤولون إيرانيون اتهامات إلى إسرائيل بالوقوف وراء مقتل زاده في هجوم مسلح في مدينة آبسرد في منطقة دماوند بوسط طهران.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب CNN للتعليق.

وبدأت إيران في الانسحاب من التزاماتها بالاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 في 2019، بعد عام من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وفرض عقوبات شديدة على البلاد.

في الشهر الماضي، وثقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة انتهاكات جديدة للاتفاقية. وقالت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بدأت في حقن غاز هيكسافلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي بمنشأة نطنز النووية.