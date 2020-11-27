ردة فعل أمير قطر أمام فرقة مراسم الاستقبال التركية تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة، الخميس.

وسط مراسم رسمية.. الرئيس أردوغان يستقبل أمير قطر سيعقد أردوغان والشيخ تميم اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود، ثم سيشاركان في مراسم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. https://t.co/QwHNFYjm00 https://t.co/4JGUkAkrC5

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية مراسم الاستقبال واللقطة التي تداولها النشطاء (شاهد الدقيقة 1:39).

وأبرز نشطاء لقطات من مراسم الاستقبال يحيي فيها أمير قطر برأسه فرقة مراسم الشرف التركية الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومدى موافقتها للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه المناسبات.

الصور أبلغ من كل الكلام 🧐 https://t.co/e51qI5IWC2

بعض المغردين ذهب لمقارنة استقبالات سابقة لأمير قطر من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان مقارنة مع استقبالات الأمير في تركيا.

ويذكر أن نشطاء تداولوا في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما قالوا إنه "انحناء" الرئيس التركي أمام أمير قطر خلال زيارته للدوحة وهو الأمر الذي عقّب عليه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، قائلا إن "زعم أوساط معارضة بانحناء الرئيس رجب طيب أردوغان أمام أمير قطر خلال زيارته الأخيرة للدوحة دعاية سوداء غير مجدية"، وفقا لما نقلته صحيفة يني شفق التركية في تقرير سابق.

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة القطرية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

لما هذه الضجة على الزيارة فالأمر أصبح طبيعي ويجب علينا أن ندرك الحقيقة بأن السياسة القطرية أصبحت تابعة لتركيا وأن قطر مرهونة بالمواقف التركية في المنطقة وأن كل ما يحدث في مجلس التعاون الخليجي من أمور أمنية أو سياسية أو إقتصادية فهي تلقائيا ستصل إلى تركيا https://t.co/9TukhJYnKM

اكتب كلمة تناسب هذه الصورة لتميم أمير نظام قطر في تركيا! #امجد_طه https://t.co/c4wJF5ISNK