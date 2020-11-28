"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

اغتيال عالم نووي إيراني بارز خارج طهران.. كل ما قد تود أن تعرفه حتى اللحظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مقتل كبير علماء إيران النوويين، محسن فخري زاده، قائلا إن الحادث "يسكب المزيد من الوقود على النار" بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية القطري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن قطر تدين بشدة التفجير الذي تم في طهران، واغتيال زاده رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية، في هجوم مسلح (الجمعة).

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن ما حدث يعتبر "تعديا جليّا على حقوق الإنسان"، حسب بيان للخارجية القطرية.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن تعازي قطر للحكومة الإيرانية، قائلا إن "مثل هذه الخطوات لن تُسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية".

ودعا وزير خارجية قطر إلى ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة.

من جانبه، أكد ظريف على متانة العلاقات بين البلدين، وثمّن الموقف القطري.