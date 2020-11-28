"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

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كيربي عن مقتل زاده: هذا ما سيحدث لو رد الإيرانيون بطريقة عدوانية للغاية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إسرائيل و"من أيدوها"، السبت، بالوقوف وراء مقتل كبير علماء إيران النوويين محسن فخري زاده.

التقى المقداد سفير إيران في سوريا جواد ترك آبادي، السبت، وأعرب عن إدانة سوريا لاغتيال فخري زاده، قائلا إنه لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وأكد المقداد أن سوريا تقف إلى جانب الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني ضد "المحاولات اليائسة للنيل من تقدمها العلمي والوطني" حسب ما أوردته وكالة سانا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مقداد قوله للمبعوث الإيراني في دمشق إن سوريا واثقة من قدرة إيران على مواجهة ما أسماه "أعمالا إرهابية" متهما إسرائيل و "من يدعمها في ممارسة القرصنة الدولية".

قُتل محسن فخري زاده، الذي أصبح واجهة البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، في منطقة شرق طهران يوم الجمعة، في ما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه اغتيال.