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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أُميط اللثام عن تفاصيل عمل فني بين الإمارات وإسرائيل، عبر تقديم أغنية على شكل "ديو" بين المغني محمد الشحي ونظيره دودو تاسا.

وقال الشحي في مقطع فيديو نشرته صفحة السفارة الافتراضية لإسرائيل في الخليج نقلا عن صحيفة الاتحاد الإماراتية، عن نظيره الإسرائيلي: "استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد جدا، يعطيه ألف عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئا جميلا وطيبا"، حسب تعبيره.

من جانبه، قال تاسا: "أهلا بكم أنا تاسا من إسرائيل، سعيد جدا بتواجدي في دبي والإمارات، والغناء مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جدا بأن أغني هذه الأغنية... مع محمد الشحي".

وعلقت صفحة "إسرائيل في الخليج" على هذا المقطع بالقول: "ثمار السلام: تعاون فني اماراتي اسرائيلي محمد الشحي مع المغني دودو تاسا"، حسب قولها.

ثمار السلام: تعاون فني اماراتي اسرائيلي محمد الشحي🇦🇪 مع المغني دودو تاسا 🇮🇱. https://t.co/95dyF23Flt

وكانت قد توصلت الإمارات وإٍسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب الماضي قبل أن يوقعا على هذا الاتفاق في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي.