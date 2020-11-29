أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت تركيا رقمًا قياسيًا آخر للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، مع 182 حالة وفاة إضافية في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة التركية، السبت.

وأعلنت الصحة التركية تسجيل 30103 حالات ظهرت عليها الأعراض 6714 شخصًا.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت تركيا في نشر أرقام الحالات وكذلك أعداد المرضى.

وبحسب الوزارة، فقد توفي 13,373 تركيًا منذ بداية الوباء.

وبدأت السلطات التركية في تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة 8 مساءً إلى الـ10 صباحًا خلال عطلة الأسبوع، لمكافحة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والوفيات المتزايدة.