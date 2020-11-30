وزير دفاع إيران يهدد: أي جريمة واغتيال لن يمر دون رد

"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

بعد اغتيال زاده.. جرجس لـCNN: نقطة تحول في تسريع حصول إيران على قنبلة نووية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال العميد امير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، إن أي جريمة واغتيال وعمل يتسم بالحماقة لن يبقى بلا رد لدى الشعب الايراني، على حد تعبيره.

وأضاف حاتمي وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية مشددا على انه "ستتم ملاحقة المجرمين حتى النهاية وسيتم تنفيذ امر قائد الثورة الإسلامية".

تصريحات حاتمي أتت عقب إعلان أن كبير العلماء النوويين بإيران، محسن فخري زاده، قُتل الجمعة برصاص رشاش آلي كان على متن سيارة أخرى، ويجري التحكم فيه عن بعد، وفقا لوكالة فارس في تقرير منفصل.

وذكرت الوكالة أنه أطلق على زادة عدة طلقات من مدفع رشاش آلي يعمل بالتحكم عن بعد كان يعمل من سيارة نيسان متوقفة على بعد 150 متراً من سيارته، أصابته رصاصتان مثلما أصيب حارس شخصي كان يحاول حمايته من الرصاص.