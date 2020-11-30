بعد الكويت.. الأردن يُدين مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دان الأردن مقتل العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة، الإثنين، داعيا إلى بذل كل الجهود لتخفيف التوترات.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان نُشر الإثنين على ضرورة تضافر الجهود لتخفيف حدة التوترات.

وأضاف الفايز قائلا إنه يجب خفض التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا للبيان.

وكانت الكويت قد نشرت بيان إدانة لمقتل العالم الإيراني في وقت سابق الإثنين، رافضة أشكال العنف كافة وما من شأنه تغذية التوترات في المنطقة.

يذكر أن محسن فخري زادة كان قد اغتيل في ضاحية شرقي إيران، الجمعة، وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، إلى أن العملية كانت مُعقدة واستُخدمت فيها معدات إلكترونية.