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نشر الأحد ، 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

(CNN)-- يعتزم جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفد من المسؤولين السفر إلى المملكة العربية السعودية وقطر هذا الأسبوع، في محاولة لحل نزاع متعدد السنوات بين البلدين، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.

وتمثل الرحلة محاولة أخيرة من قبل إدارة ترامب لحل خلاف كبير بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في الخليج ولتحقيق نصر نهائي للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.

وتأتي الزيارة أيضًا وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، التي اغتيل كبير علمائها النوويين الأسبوع الماضي.

وسيلتقي كوشنر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الرحلة.

سينضم إلى كوشنر آفي بيركوفيتز، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية آدم بوهلر، والممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران برايان هوك.

يأمل المسؤولون الأمريكيون أيضًا في إبرام اتفاق مع المملكة العربية السعودية للسماح لمزيد من الرحلات الجوية من إسرائيل بالمرور عبر المجال الجوي السعودي.

قطعت السعودية وقطر العلاقات الدبلوماسية في يونيو حزيران 2017، بعد سنوات من التوترات المتصاعدة بين البلدين.

حاولت إدارة ترامب في السابق حل الخلاف وفشلت، بما في ذلك في سبتمبر حزيران 2017، عندما رتب ترامب مكالمة بين قادة البلدين.

ونقل موقع أكسيوس لأول مرة نبأ زيارة كوشنر إلى السعودية وقطر.