الكويت تدين مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دانت الكويت اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة، الإثنين، مؤكدة أنها ترفض أشكال العنف كافة.

وعبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها نٌشر عبر وكالة الأنباء الرسمية (كونا) ، عن موقفها الثابت برفض أشكال العنف كافة "مهما كانت الدوافع".

وأكدت الكويت أنها تقف ضد كل تصرف يمكن أن يساهم بتصاعد التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وكان قد قُتل فخري زادة في إحدى ضواحي طهران، الإثنين، نتيجة استهدف سيارته بكمين، ووجه المسؤولون الإيرانيون الاتهام لإسرائيل دون أن يُقدموا دليلا على ذلك.