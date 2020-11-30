شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت عائلة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، إحالة قضيتها إلى محكمة الإرهاب، وفقا لبيان من العائلة إلى CNN.

وظهرت الهذلول في جلسة محاكمة في السعودية، الأربعاء، وكان من المفترض بدء محاكمتها بعد نحو 900 يوم في الحجز، لتقوم المحكمة عوضا عن ذلك بتحويل القضية إلى محكمة الإرهاب وفقا للبيان.

وقالت المحكمة أيضا أنها ستنظر ادعاءات الهذلول بتعرضها للتعذيب في السجن، ولم يتم إعلان موعد جلسة جديدة للآن.

ويذكر أن لجين الهذلول البالغة من العمر 31 عاما اعتقلت في مايو/ أيار 2018، وفي لائحة اتهام مكونة من 6 صفحات اطلعت عليها CNN تضمنت اتهامات بنشاطها ضد نظام الولاية في المملكة بالإضافة على التواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

ويذكر أن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قال في مقابلة مع الزميل نيك روبرتسون لـCNN مطلع الشهر الجاري، قال فيها عن قضبة الهذلول بيد القضاء وأنها تحاكم "بقضايا تتعلق بالأمن القومي".