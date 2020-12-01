نشر الثلاثاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2020

ما حقيقة استخدام "رشاش بتحكم عن بعد" لقتل محسن فخري زادة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، على اتهام وزير الخارجية الإيرانية لبلاده بالضلوع باغتيال العالم النووي البارز، محسن فخري زادة، مؤكدا أن سياسة المملكة لا تعتمد على الاغتيالات بعكس ما وصفه بـ"النظام الإيراني".

وقال الجبير عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة قائلا: "ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!"، حسب تعبيره.

1- يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!

وتابع الجبير في تغريدة أخرى قائلا: "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني"، على حد تعبيره.

2- الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني.

وكان قد أشار ظريف إلى أن اغتيال فخري زادة جاء نتيجة اجتماع إسرائيلي-سعودي مزعوم في مجينة نيوم.

واتهم مسؤولون إيرانيون على رأسهم الرئيس، حسن روحاني، إسرائيل بالضلوع باغتيال العالم النووي الإيراني البارز، دون تقديم دليل ملموس على هذا الاتهام.