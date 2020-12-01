المتحدث باسم نتنياهو يرحب بالوفد البحريني: هذا ما يبدو عليه السلام

الشرق الأوسط
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المتحدث باسم نتنياهو يرحب بالوفد البحريني: هذا ما يبدو عليه السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، الثلاثاء، بالوفد البحرين الذي يزور دولته وعلى رأسه وزير الصناعة والسياحة، زايد الزيانين بأول زيارة رسمية بحرينية معلنة لإسرائيل.

وكت جنلدمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شلوم وأهلا وسهلا بالوفد البحريني الذي يقوده وزير الصناعة والسياحة الذي يبدأ زيارة مدتها 3 أيام إلى إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الوفد سيزور تل أبيب والقدس وسيلتقي وزراء ومسؤولين إسرائيليين، هذا ما يبدو عليه السلام"، حسب تعبيره.

وكانت قد وقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول الماضي إلى جانب الإمارات.

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