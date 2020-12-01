المتحدث باسم نتنياهو يرحب بالوفد البحريني: هذا ما يبدو عليه السلام

نشر الثلاثاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2020

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، الثلاثاء، بالوفد البحرين الذي يزور دولته وعلى رأسه وزير الصناعة والسياحة، زايد الزيانين بأول زيارة رسمية بحرينية معلنة لإسرائيل.

وكت جنلدمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شلوم وأهلا وسهلا بالوفد البحريني الذي يقوده وزير الصناعة والسياحة الذي يبدأ زيارة مدتها 3 أيام إلى إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الوفد سيزور تل أبيب والقدس وسيلتقي وزراء ومسؤولين إسرائيليين، هذا ما يبدو عليه السلام"، حسب تعبيره.

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان: أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى #الإمارات أقلعت قبل قليل من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى #دبي. الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت هنا يوم الخميس الماضي.. الرحلات الجوية المباشرة تقربنا من بعضنا البعض https://t.co/E4jZJsUzEJ

وكانت قد وقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول الماضي إلى جانب الإمارات.