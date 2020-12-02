شاهد وصول أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مكتب دبي الإعلامي مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، يظهر وصول أول رحلة تجارية إسرائيلية لمطار دبي متمثلة برحلة شركة "إسرآير" من تل أبيب.

مطار #دبي الدولي يستقبل رحلة خطوط "إسرآير" الافتتاحية القادمة من تل أبيب لتكون بذلك أول رحلة تجارية تحط على أرض المطار لأول شركة طيران إسرائيلية تقوم بتشغيل رحلات تجارية إلى دبي https://t.co/QvYBUPYVTL https://t.co/fKHECl22Ac

وقال المكتب الإعلامي لدبي في بيان: "وصلت الرحلة رقم 6H 663 لشركة طيران ’إسرآير‘ التي غادرت تل أبيب في العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلي هناك، ووصلت إلى مطار دبي الدولي في الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد عصر أمس (الثلاثاء) بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حاملة على متنها 166 راكباً".

وأضاف البيان: "كشفت شركة ’إسرآير‘ عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز A320. ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي عادةً ارتفاعًا ملحوظاً في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم".

ولفت البيان إلى أن "رحلات إسرآير ستعزز شبكة مطار دبي الدولي من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسية في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وإسرائيل".