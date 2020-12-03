نجل سلمان العودة: طبيب السجن أخبره أنه فقد نصف سمعه ونصف بصره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الأنباء التي تتردد عن جهود المصالحة في الأزمة القطرية الخليجية، أعاد الباحث السعودي عبدالله العودة نجل رجل الدين المعتقل سلمان العودة نشر تغريدة والدته التي دعا فيها من أجل المصالحة وتم اعتقاله بعدها مباشرة.

وقال عبدالله العودة، عبر حسابه على تويتر، إن "الدعاء لتأليف القلوب، والدعاء لمصلحة الشعوب، كلّف هذا الإنسان حريته، عرّضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله قبل أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف عبدالله العودة: "أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فقد نصف سمعه ونصف بصره! ولايزالون يريدون أذاه!"، وأعاد نشر تغريدة والده التي قال فيها: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

الدعاء لتأليف القلوب.. والدعاء لمصلحة الشعوب.. كلّف هذا الإنسان حريته.. عرّضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج.. في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من ثلاث سنوات وأشهر).. أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فَقَد نصف سمعه ونصف بصره! ولايزالون يريدون أذاه! #سلمان_العودة https://t.co/UsXNR3UI9D

وفي أوائل سبتمبر/ أيلول 2017، توقف نشاط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسلمان العودة. وبحسب أسرته ونشطاء، اتصل مسؤول حكومي سعودي بالداعية، وأمره بتغريدة مؤيدة للحظر الذي فرضته المملكة على قطر. ورد الداعية بتغريد دعاء للمصالحة بين الشعوب. ووفقا لعائلته، تم اعتقاله بعد أقل من يوم.