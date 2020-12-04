نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح ثاني دولة تجيزه في العالم.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن ذلك "جاء بناء على دراسة قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة فايزر حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية".

ونقلت الوكالة الرسمية عن الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن جتماعات مكثفة عُقدت لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين.

كما عقدت الهيئة البحرينية اجتماعات موسعة مع فريق وممثلي الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة.

ويتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المُصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في البحرين. ومن المقرر أن يتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون البحرين قد أقرت ثاني استخدام طارئ للقاح في المملكة، بعد لقاح شركة سينوفارم.

من جهتها، قالت ليندسي ديتشي، رئيس مجموعة فايزر الخليج، ''إن ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وتابعت ديتشي: "هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للمساعدة في حماية المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين".