نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

وقال مُتحدث الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الأمريكي أكد قيمة الشراكة المُثمرة والتعاون البناء بين واشنطن والقاهرة، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

في حين أعرب السيسي خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين.

وأكد السيسي "استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".