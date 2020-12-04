دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، على وجود تحركات حالية في سبيل حل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى روما السادس لحوار المتوسط، حيث قال إنه لا يمكن التنبؤ بأن الحل للأزمة الخليجية سيكون "وشيكا" إلا أنه أكد على أن الحل يجب أن يكون "كليا" مع كل الدول ذات العلاقة.

ويذكر أن تصريحات الوزير القطري تأتي بعد أيام على زيارة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة على رأس وفد، في محاولة لحل الأزمة الخليجية، وفقا لمسؤول بالإدارة الأمريكية في تصريحات سابقة لـCNN.

ومثلت الرحلة محاولة أخيرة من قبل إدارة ترامب لحل خلاف كبير بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في الخليج ولتحقيق نصر نهائي للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت في العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة وهي الأمور التي نفتها قطر واصفة هذه الاتهامات بأنها غير مبررة ولا أساس لها.