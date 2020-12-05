أمير الكويت يُهنئ قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية

نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، الجمعة، عن سعادته وارتياحه للاتفاق حول حل الأزمة الخليجية، مُهنئا قادة دول الخليج على "تحقيق تلك الخطوة التاريخية".

وأكد أمير الكويت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، "ارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء، والذي أكدت من خلاله كافة الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي".

ووجه أمير الكويت "التهنئة والتقدير لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم، وإلى كافة الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا".

وأشار الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح إلى جهود أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر "الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف وأرسى قواعد الإتفاق لتبقى جهود سموه في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا".

كما شكر أمير الكويت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الداعمة لحل الخلاف الخليجي "التي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".