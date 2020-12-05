نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، السبت، 3 رسائل إلى قادة قطر والسعودية والولايات المتحدة، شكره على الجهود المبذولة في سبيل التوصل لـ"اتفاق نهائي" بهدف حل الأزمة مع قطر، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت "كونا" إن أمير الكويت شكر، في رسالته، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على "ما بذلته المملكة العربية السعودية بقيادته الرشيدة وحنكته المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي".

وأكد الشيخ نواف الأحمد الصباح أن "تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة".

وفي رسالة مماثلة إلى أمير قطر، تقدم أمير الكويت إليه بالشكر "على ما بذله بلدكم الشقیق من جھود مقدرة في سبیل إنجاح المساعي الخیرة التي بدأھا صاحب السمو الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه لاحتواء الأزمة الخلیجیة وإنھائھا بالتوصل إلى الاتفاق النھائي الذي یضمن لنا التضامن والتماسك في وحدة موقفنا".

وقال أمير الكويت إن "الخطوة المباركة التي تحققت بالتوصل إلى الاتفاق بین الأشقاء تعكس حرص سموكم على مكتسبات كیاننا الخلیجي ووحدته وتماسكه وصلابته ودوره على الساحتین الإقلیمیة والدولیة لنتمكن معا من العمل في سبیل تحقیق آمال وتطلعات شعوبنا ومواجھة التحدیات الجسام المحدقة بنا".

كما بعث الشيخ نواف الأحمد الصباح رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيها عن شكره للجهود الأمريكية، والدور الذي بذله مؤخرًا مستشاره وصهره جاريد كوشنر، في سبيل تسوية الأزمة الخليجية.

ويوم الجمعة، هنأ أمير الكويت قادة دول الخليج بالتوصل إلى الاتفاق حول تحقيق المصالحة الخليجية.

كانت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، في يونيو حزيران 2017.